Привести пример из художественного произведения на тему :какие бывают чувства и эмоции
Литература
Привести пример из художественного произведения на тему :какие бывают чувства и эмоции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они бывают разные, в художественных произведения герои очень часто например меняют свое мнение или точку.зрения
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