Какой объем углекислого газа(н.у.) выделяется при сгорания 1 года глюкозы? (C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O)

Химия
Какой объем углекислого газа(н.у.) выделяется при сгорания 1 года глюкозы? (C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O 1)от массы идем на количество: n(C6H12O6)=m/Mr n(C6H12O6)=1/180 гр/.моль=0.005 моль Mr(C6H12O6)=6*12+12+16*6=180 гр/моль 2)n(C6H12O6)=6n(CO2)=0.005 моль*6=0.03 моль 3) от количества переходим на объем: V(CO2)=22.4*0.03=0.672 литра Ответ:V(CO2)=0.672 литра.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Привести пример из художественного произведения на тему :какие бывают чувства и эмоции
Ответить
Английский язык
Раскройте скобки правильно- или герундий или инфинитив 26. My brother started (smoke) last year. 27. Her condition began (grow) worse. 28. It...
Ответить
Химия
Какой объем углекислого газа(н.у.) выделяется при сгорания 1 г глюкозы? (C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O)
Ответить
Математика
Как правильно записать условия задачи. Андрійко з бабусею назбирали 14 підберезни??ів і 6 боровиків. З 6 грибів бабуся зварила суп. Скільки грибів ...
Ответить
Русский язык
В каком слове пропущена безударная проверяемая гласная корня? 1)кр...пива 2)прик...саться 3)уд...вительно 4)ист...на 5)...сфальт . Укажите правильн...
Ответить