Какой объем углекислого газа(н.у.) выделяется при сгорания 1 года глюкозы? (C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O)
Химия
Какой объем углекислого газа(н.у.) выделяется при сгорания 1 года глюкозы? (C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O 1)от массы идем на количество: n(C6H12O6)=m/Mr n(C6H12O6)=1/180 гр/.моль=0.005 моль Mr(C6H12O6)=6*12+12+16*6=180 гр/моль 2)n(C6H12O6)=6n(CO2)=0.005 моль*6=0.03 моль 3) от количества переходим на объем: V(CO2)=22.4*0.03=0.672 литра Ответ:V(CO2)=0.672 литра.
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