Как из 1 сделать 2?? Распишите пожалуйста по действиям
Математика
Как из 1 сделать 2?? Распишите пожалуйста по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибавить 1, а в чём подвох?
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