Как из 1 сделать 2?? Распишите пожалуйста по действиям

Математика
Как из 1 сделать 2?? Распишите пожалуйста по действиям
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибавить 1, а в чём подвох?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Не связано с растением, а озночает прятаться ("ховаться") на возвышенностях высоко поднимающихся над поверхностью. Какое географическое название?
Ответить
Химия
Какой объем углекислого газа(н.у.) выделяется при сгорания 1 года глюкозы? (C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O)
Ответить
Литература
Привести пример из художественного произведения на тему :какие бывают чувства и эмоции
Ответить
Английский язык
Раскройте скобки правильно- или герундий или инфинитив 26. My brother started (smoke) last year. 27. Her condition began (grow) worse. 28. It...
Ответить
Химия
Какой объем углекислого газа(н.у.) выделяется при сгорания 1 г глюкозы? (C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O)
Ответить