Y = 2*ctg(3x) - 4*tg(2x). Найти период у. С объяснением, пожалуйста. Баллов не жалко.
Математика
Y = 2*ctg(3x) - 4*tg(2x). Найти период у. С объяснением, пожалуйста. Баллов не жалко.
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