Y = 2*ctg(3x) - 4*tg(2x). Найти период у. С объяснением, пожалуйста. Баллов не жалко.

Математика

Y = 2*ctg(3x) - 4*tg(2x). Найти период у. С объяснением, пожалуйста. Баллов не жалко.

Автор: Гость