Реши плиз,,,,, 19 960 : 8,53 318 : 53 , 22 320 : 72 , 185 472 : 46 , 891 808 : 124 , 14 400 : 900
Математика
Реши плиз,,,,, 19 960 : 8,53 318 : 53 , 22 320 : 72 , 185 472 : 46 , 891 808 : 124 , 14 400 : 900
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19960:8=2495 53318:53=1006 22320:72=310 185472:46=4032 891808:124=7192 14400:900=16
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