Какие части речи делают описание весеннего вечера выразительным? запиши стихотворение по памяти

Русский язык
Какие части речи делают описание весеннего вечера выразительным? запиши стихотворение по памяти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю этого стихотворения но описание весеннего вечера это прилагательное !
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