Какие части речи делают описание весеннего вечера выразительным? запиши стихотворение по памяти
Русский язык
Какие части речи делают описание весеннего вечера выразительным? запиши стихотворение по памяти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю этого стихотворения но описание весеннего вечера это прилагательное !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста!Очень срочно!!!!!!!!!!!!! Выполните деление многочлена на одночл??н №26.1 а)(12a+8):4 г)(-15-5y):(-5) №26.2 а)(a-ab...
Математика
У Ольги есть список школьных пренадлежностей, которые ей нужно купить ручка синяя -3шт, линейка 1 шт, цветная бумага - одна упаковка, карандаш-2 шт...
Қазақ тiлi
Английский язык
Помогите пожалуйста! "Write how you think work will change in 50 years. What new jobs will appear and what jobs will disappear?" Надо 10-12 пр...