Какие части цветка находятся в его центре и каково их строение?

Биология
Какие части цветка находятся в его центре и каково их строение?
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