Суеверный забывчивый пассажир не запомнил код замка на чемодане. Но знал, что код трехзначный, что в нем используются только цифры даты его рождения 30 декабря, что цифры в коде не повторяются и, что сочетания 13 в нем точно...

Математика

Суеверный забывчивый пассажир не запомнил код замка на чемодане. Но знал, что код трехзначный, что в нем используются только цифры даты его рождения 30 декабря, что цифры в коде не повторяются и, что сочетания 13 в нем точно нет. Сколько вариантов кода ему придется перебрать, чтобы наверняка открыть свой чемодан?

Автор: Гость