Какие человеческие качества осуждаются в сказке Ивана Франко Крашеный Лис
Українська література
Какие человеческие качества осуждаются в сказке Ивана Франко Крашеный Лис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лис насправді не вміє говорити,але це казка і він там розмовляє
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какие из следующих чисел является решением неравенства 6x-7≥10x-2? А) -1,25 В) -2,5 С) -0,9 D) -4 Помогите пожалуйста!!!
Английский язык
Математика
В коробке было 6 карандашей.В эту коробку положили еще несколько карандашей. После этого в ней стало 12 карандашей. Сколько карандашей положили в к...