Какие человеческие качества осуждаются в сказке Ивана Франко Крашеный Лис

Українська література
Какие человеческие качества осуждаются в сказке Ивана Франко Крашеный Лис
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Автор: Гость
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Гость:
Лис насправді не вміє говорити,але це казка і він там розмовляє
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