В коробке было 6 карандашей.В эту коробку положили еще несколько карандашей. После этого в ней стало 12 карандашей. Сколько карандашей положили в коробку? Какое решение?

Математика
В коробке было 6 карандашей.В эту коробку положили еще несколько карандашей. После этого в ней стало 12 карандашей. Сколько карандашей положили в коробку? Какое решение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было  -  6 карандашей стало  - 12 карандашей Положили - ? 12-6=6 (карандашей) Ответ: в коробку положили 6 карандашей
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