В коробке было 6 карандашей.В эту коробку положили еще несколько карандашей. После этого в ней стало 12 карандашей. Сколько карандашей положили в коробку? Какое решение?

Математика

В коробке было 6 карандашей.В эту коробку положили еще несколько карандашей. После этого в ней стало 12 карандашей. Сколько карандашей положили в коробку? Какое решение?

Автор: Гость