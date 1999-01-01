Шесть одинаковых по длительности сеансов радиосвязи продолжались 1час 12мин.Какова длительность одного сеанса?

Математика

Шесть одинаковых по длительности сеансов радиосвязи продолжались 1час 12мин.Какова длительность одного сеанса?

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