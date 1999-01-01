Шесть одинаковых по длительности сеансов радиосвязи продолжались 1час 12мин.Какова длительность одного сеанса?
Математика
Шесть одинаковых по длительности сеансов радиосвязи продолжались 1час 12мин.Какова длительность одного сеанса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-час 60минут и 12минут Вместе 72:6равно12
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