Укажите два варианта ответов, в которых содержится правильное объяснение написания Н и НН в словах текста. 1) ОБЩЕСТВЕННЫЙ (порядок)- НН - пишется, потому что это суффикс прилагательного -ЕНН- 2) ОБЩЕСТВЕННЫЙ (порядок) - НН- ...
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Укажите два варианта ответов, в которых содержится правильное объяснение написания Н и НН в словах текста. 1) ОБЩЕСТВЕННЫЙ (порядок)- НН - пишется, потому что это суффикс прилагательного -ЕНН- 2) ОБЩЕСТВЕННЫЙ (порядок) - НН- пишется, потому что в прилагательном одна Н относится к корню -обществен-а другая - к суффиксу. 3) ОБЩЕСТВЕННЫЙ (порядок) - НН пишется, потому это сффикс -ЕНН- полного страдательного причастия настоящего времени. 4) НЕОСВЕЩЕННАЯ (улица) - НН - пишется потому что это полное страдтельное причастие с приставкой ( кроме не-) 5) НЕОСВЕЩЕННАЯ (улица) -НН- пишется, потом что это суффикс отглагольного прилагательного -ЕНН-.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третий и пятый ответ)))
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