Упростите выражение: семь десятых а умножить три целых одна третья б (7/10а*3 1/3б Помогите пожалуйста

Математика
Упростите выражение: семь десятых а умножить три целых одна третья б (7/10а*3 1/3б Помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вооооооооооооооооооооооооооот
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Отрезки AB и CD являются диаметрами окружности. докажите что треугольники AOD и BOC равны.помогите!
Ответить
Литература
Отношение автора к роману дубровский
Ответить
Биология
Скрестили горох с усиками (доминантный признак) и горох без усиков(рецессивный) Какой генотип родителей, если в потомстве по фенотипу соответствие ...
Ответить
Русский язык
Сколько вариантов постановки запятых может быть в предложении“Придёт мама обещала"
Ответить
Математика
Свежий гриб содержит 90% воды, а сушёный гриб 15% воды. Сколько сушёных грибов получи??ся из 17 кг свежих? Сколько надо взять свежих чтобы, получит...
Ответить