Упростите выражение: семь десятых а умножить три целых одна третья б (7/10а*3 1/3б Помогите пожалуйста

Математика

Упростите выражение: семь десятых а умножить три целых одна третья б (7/10а*3 1/3б Помогите пожалуйста

Автор: Гость