Упростите выражение: семь десятых а умножить три целых одна третья б (7/10а*3 1/3б Помогите пожалуйста
Математика
Упростите выражение: семь десятых а умножить три целых одна третья б (7/10а*3 1/3б Помогите пожалуйста
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Гость:
Вооооооооооооооооооооооооооот
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