Как правильно перенести слово Аннушка???

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Как правильно перенести слово Аннушка???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ан-нушка-1 способ Аннуш-ка-2 способ
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