Скласти речення с словом таксичний
Українська мова
Скласти речення с словом таксичний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У теплокровних тварин ми зустрічаємо всі види інфекційного процесу, причому токсичні захворювання частіше спостерігаються у ссавців
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