В темной комнате лежат туфли одного размера: 12 пар красных и 12 пар серых. Какое наи??еньшее число туфель надо взять, чтобы среди них оказалась хотя бы одна пара ( левая и правая туфля одного цвета), если в темноте нельзя отли...

Математика

В темной комнате лежат туфли одного размера: 12 пар красных и 12 пар серых. Какое наи??еньшее число туфель надо взять, чтобы среди них оказалась хотя бы одна пара ( левая и правая туфля одного цвета), если в темноте нельзя отличить не только цвет туфли, но и левую от правой?

Автор: Гость