В темной комнате лежат туфли одного размера: 12 пар красных и 12 пар серых. Какое наи??еньшее число туфель надо взять, чтобы среди них оказалась хотя бы одна пара ( левая и правая туфля одного цвета), если в темноте нельзя отли...
Математика
В темной комнате лежат туфли одного размера: 12 пар красных и 12 пар серых. Какое наи??еньшее число туфель надо взять, чтобы среди них оказалась хотя бы одна пара ( левая и правая туфля одного цвета), если в темноте нельзя отличить не только цвет туфли, но и левую от правой?
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Гость:
25 туфель надо взять
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