Один завод выпускает 132 наименование изделий а другой на 88 меньше. Восколько раз б??льше наименований изделий выпускает первый завод по сравнению со вторым
Математика
Один завод выпускает 132 наименование изделий а другой на 88 меньше. Восколько раз б??льше наименований изделий выпускает первый завод по сравнению со вторым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
132-88=44 (наименования) выпускает второй завод 132:44=3 (раза) Ответ: первый завод выпускает в 3 раза больше наименований изделий, чем второй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Українська мова
Сонечко розсердилось и накинулося враз на зелену попелийю.... нужно дополнить предложение на украинском языке
Математика
На шапку и одну пару перчаток пошло 300 грамм пряжи сколько пряжи пошло на каждую перчатку , если на шапку пошло 180 грамм пряжи?