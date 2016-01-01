Один завод выпускает 132 наименование изделий а другой на 88 меньше. Восколько раз б??льше наименований изделий выпускает первый завод по сравнению со вторым

Математика

Один завод выпускает 132 наименование изделий а другой на 88 меньше. Восколько раз б??льше наименований изделий выпускает первый завод по сравнению со вторым

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