Найдите значение выражения корень из a^2-4a+4+корень из a^2-10a+25 при a∈{3;4}
Алгебра
Найдите значение выражения корень из a^2-4a+4+корень из a^2-10a+25 при a∈{3;4}
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√(а²-4а+4) +√(а²-10а+25)=√(а-2)² +√(а-5)²=а-2+а-5=2а-7 при а∈[3;4] 2*3-7=-1 ; 2*4-7=1 ⇒ значение выражения ∈[-1;1]
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