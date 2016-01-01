Найдите значение выражения корень из a^2-4a+4+корень из a^2-10a+25 при a∈{3;4}

Алгебра
Найдите значение выражения корень из a^2-4a+4+корень из a^2-10a+25 при a∈{3;4}
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√(а²-4а+4) +√(а²-10а+25)=√(а-2)² +√(а-5)²=а-2+а-5=2а-7 при а∈[3;4] 2*3-7=-1 ; 2*4-7=1 ⇒ значение выражения ∈[-1;1]
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