Слово командирским разобрать как часть речи
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Слово командирским разобрать как часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Командирским- прил, в полной форме, ед. ч, т. п
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