Почему иногда вода накапливается в листьях и побегах?
Биология
Почему иногда вода накапливается в листьях и побегах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода принимает наименьший объем.И в местах где растение больше не нуждается вода происходит испарение. К примеру, когда растение достаточно полито, оно отдает лишнюю влагу.
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