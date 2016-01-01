Какое число получится, если к числу 2016 прибавить 2016 тысячных? нужен обоснованны?? ответ и пояснения к ответу

Математика
Какое число получится, если к числу 2016 прибавить 2016 тысячных? нужен обоснованны?? ответ и пояснения к ответу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2016+2,016=2018,016; 2016 тысячных это =>2,016 иесли прибавить два числа, то получится 2018,016
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Чем музыкальный звук отличается от немузыкального и просто шума? 1)музыкальный з??ук возникает при использованиимузыкальногоинструмента. 2)нему...
Ответить
Русский язык
Слово командирским разобрать как часть речи
Ответить
Русский язык
Вставте пропущенные буквы распределяя слова по столбикам пре при выделите приставки в скобках укажите их значение
Ответить
Биология
Почему иногда вода накапливается в листьях и побегах?
Ответить
Математика
На стройке работают 2 крана. Один из них занят 70% всего рабочего времени, а другой 80%. Какова вероятность того, что в данный момент работает толь...
Ответить