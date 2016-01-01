Какое число получится, если к числу 2016 прибавить 2016 тысячных? нужен обоснованны?? ответ и пояснения к ответу

Математика

Какое число получится, если к числу 2016 прибавить 2016 тысячных? нужен обоснованны?? ответ и пояснения к ответу

Автор: Гость