Какое число получится, если к числу 2016 прибавить 2016 тысячных? нужен обоснованны?? ответ и пояснения к ответу
Математика
Какое число получится, если к числу 2016 прибавить 2016 тысячных? нужен обоснованны?? ответ и пояснения к ответу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2016+2,016=2018,016; 2016 тысячных это =>2,016 иесли прибавить два числа, то получится 2018,016
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