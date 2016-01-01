Сонечко розсердилось и накинулося враз на зелену попелийю.... нужно дополнить предложение на украинском языке
Українська мова
Сонечко розсердилось и накинулося враз на зелену попелийю.... нужно дополнить предложение на украинском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Та в сонечка нажаль нічо не вийшло тогощо вже був вечір та сонце лягло спати
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На шапку и одну пару перчаток пошло 300 грамм пряжи сколько пряжи пошло на каждую перчатку , если на шапку пошло 180 грамм пряжи?
Математика
Какое число получится, если к числу 2016 прибавить 2016 тысячных? нужен обоснованны?? ответ и пояснения к ответу
Музыка
Чем музыкальный звук отличается от немузыкального и просто шума? 1)музыкальный з??ук возникает при использованиимузыкальногоинструмента. 2)нему...
Русский язык