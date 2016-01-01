На шапку и одну пару перчаток пошло 300 грамм пряжи сколько пряжи пошло на каждую перчатку , если на шапку пошло 180 грамм пряжи?

Математика

На шапку и одну пару перчаток пошло 300 грамм пряжи сколько пряжи пошло на каждую перчатку , если на шапку пошло 180 грамм пряжи?

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