1 Брусок массой m = 500 г начинают двигать по горизонтальной поверхности, прилагая к ??ему горизонтальную силу F = 2 Н. С каким ускорением движется тело. Трением пренебречь.
Физика
1 Брусок массой m = 500 г начинают двигать по горизонтальной поверхности, прилагая к ??ему горизонтальную силу F = 2 Н. С каким ускорением движется тело. Трением пренебречь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)F=ma 2)a=F/m 3)a=2/0.5=4
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