1 Брусок массой m = 500 г начинают двигать по горизонтальной поверхности, прилагая к ??ему горизонтальную силу F = 2 Н. С каким ускорением движется тело. Трением пренебречь.

Физика

1 Брусок массой m = 500 г начинают двигать по горизонтальной поверхности, прилагая к ??ему горизонтальную силу F = 2 Н. С каким ускорением движется тело. Трением пренебречь.

Автор: Гость