Помогите,пожалуйста,с 14-ым заданием

Гость: Гость:

Трое учеников взялись за учёбу и подтянули математику. Кто-то из юношей забыл закрыть дверь. Мать с дочерью решили приготовить вкусный ужин. Каждый из команды принёс все оружия,которыми дорожили. Один из братьев оказался лжецом. Большинство согласилось поменять директора. Ряд фильмов остался в памяти Андрея. Часть семян потерялась в дороге. Много девочек начинают краситься в младшем возрасте.