Отношение автора к дубровскому и троекурову
Литература
Отношение автора к дубровскому и троекурову
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор считает Дубровского ( старшего) честным, добрым, смелым,отважным, решительным,целеустремленным и по-сути положительным героем. А Троекурова лжецом, высокомерным, слабым, наглым и отрицательным героем.
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