Помогите плиз дам 100 баллов напишите автора (любого рассказа) героев(этого рассказа) чему учит этот рассказ) и название (этого рассказа)
Литература
Помогите плиз дам 100 баллов напишите автора (любого рассказа) героев(этого рассказа) чему учит этот рассказ) и название (этого рассказа)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капитанская дочка. Иван Алексеевич и Марья Ивановна Учит любить не смотря не на что
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