Закончите предложение одним словом. 1) Процесс распада электролита на ионы....? 2) От??ицательно заряженные частицы.....? 3) Вещества, водные растворы которые не проводят хлектрический ток....?

Химия

Закончите предложение одним словом. 1) Процесс распада электролита на ионы....? 2) От??ицательно заряженные частицы.....? 3) Вещества, водные растворы которые не проводят хлектрический ток....?

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