П р е д л о ж е н и е придумать предложение на каждую букву и что бы были связаны меж??у собой

Русский язык
П р е д л о ж е н и е придумать предложение на каждую букву и что бы были связаны меж??у собой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- пойдём погуляем? - рисую я! - если не хочешь то так и скажи! - для тебя особый язык нужен!? Рисую я! - Ладно.. - отстань, ты мешает - жаль, а я хотел в кино сходить. - если так, то... - ну так пойдём? - играть в видеоигры будем? - если идёшь в кино, то да!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите пожалуйста очень срочно
Ответить
Химия
Закончите предложение одним словом. 1) Процесс распада электролита на ионы....? 2) От??ицательно заряженные частицы.....? 3) Вещества, водные раств...
Ответить
Математика
Упростите выражение: семь десятых а умножить три целых одна третья б (7/10а*3 1/3б) По??огите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Как правильно перенести слово Аннушка???
Ответить
Биология
Помогите решить задачу 6!
Ответить