П р е д л о ж е н и е придумать предложение на каждую букву и что бы были связаны меж??у собой
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П р е д л о ж е н и е придумать предложение на каждую букву и что бы были связаны меж??у собой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- пойдём погуляем? - рисую я! - если не хочешь то так и скажи! - для тебя особый язык нужен!? Рисую я! - Ладно.. - отстань, ты мешает - жаль, а я хотел в кино сходить. - если так, то... - ну так пойдём? - играть в видеоигры будем? - если идёшь в кино, то да!
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