1. Укажите номер предложения, в котором допущена ошибка при оформлении прямой речи 1) Любование, радование зримым - главная услада творчества И.А. Бунина. "Как все прекрасно! - говорит у Бунина один из любимых его персонажей...

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1. Укажите номер предложения, в котором допущена ошибка при оформлении прямой речи 1) Любование, радование зримым - главная услада творчества И.А. Бунина. "Как все прекрасно! - говорит у Бунина один из любимых его персонажей, глядя на горящую свечку. - Даже этот голубой стеарин!" 2) К.И. Чуковский в книге "Ранний Бунин" отмечает - "Ни у одного поэта нет такого изобилия глаголов, содержащих понятие цвета: чернеть, алеть, розоветь, сереть, зеленеть." 3)"Только бы видеть тебя, умирающий в золоте месяц, золотом блещущий снег; легкие тени берез", - писал И.А. Бунин в одном из ранних стихотворений. 4) "Дороже всех красок для Бунина - синяя: в деревне так чиста и безгранична лазурь. У него даже молоко голубое, даже вороны - синие", - удивляется К.И. Чуковский. 2. Укажите номера предложений (реплик диалога), при оформлении которых допущены ошибки 1) Первою жертвою нового веяния пал дятел. 2) Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. 3) Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения. 4) Знаки препинания ставить умеешь? 5) - Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как-то: кавычки, тире, скобки - всегда, по сущей совести, становлю. 6) А женский пол от мужеского отличить можешь? 7) - Могу. Даже в ночное время не ошибусь. 8) Только и всего. 9) Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. 10) А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, помре. 11) Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в академии. М.Е. Салтыков-Щедрин "Орел-меценат" 3. Укажите номер предложения, в котором косвенная речь передана без ошибок 1) В сказке "Орел-меценат" дятел говорил, что я умею ставить не только обыкновенные, но и "чрезвычайные" знаки препинания. 2) В сказке "Орел-меценат" дятла спрашивали о том, знает ли он знаки препинания? 3) В сказке "Орел-меценат" дятла спрашивали о том, знает ли он знаки препинания. 4) В сказке "Орел-меценат" дятел говорил, что умею ставить различные знаки препинания. 4. Прочитайте высказывание известного человека. Определите, в каком предложении допущена ошибка при цитировании В мире общественном, как и в великом мире, как и во всей Вселенной, борются космос и хаос. (Н. Бердяев) 1) По мнению Н. Бердяева, "в мире общественном, как и в великом мире, как и во всей Вселенной, борются космос и хаос." 2) "В мире общественном, как и в великом мире, как и во всей Вселенной" по представлению Н. Бердяева, "борются космос и хаос" 3) Борьба космоса и хаоса происходит как во всей Вселенной, так и в "общественном мире". (Н. Бердяев) 4) Н. Бердяев был уверен, что в мире общественном, как и в великом мире, как и во всей Вселенной, борются космос и хаос.

Автор: Гость