ДАЮ 30 БАЛОВ Начертите план комнаты в масштабе 1:100,если длина комнаты 5 метров длинна а ширина 3 метра

Гость: Гость:

Масштаб 1÷100 означает что 1 см соотвествует 100 см, то есть 1 М показывается на плане 1 см-ом. .Тогда на плане 5 м будет 5 см и 3 М будет 3 см.Чертим прямоугольном сторонами 3 см и 5 см.