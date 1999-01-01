ДАЮ 30 БАЛОВ Начертите план комнаты в масштабе 1:100,если длина комнаты 5 метров длинна а ширина 3 метра
Математика
ДАЮ 30 БАЛОВ Начертите план комнаты в масштабе 1:100,если длина комнаты 5 метров длинна а ширина 3 метра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масштаб 1÷100 означает что 1 см соотвествует 100 см, то есть 1 М показывается на плане 1 см-ом. .Тогда на плане 5 м будет 5 см и 3 М будет 3 см.Чертим прямоугольном сторонами 3 см и 5 см.
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