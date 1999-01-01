Назвіть десять своїх потреб і впорядкуйте їх за важливістю: а) життєво необхідні потреби; б) духовні потреби; в ) особисті; г ) колективні.

Экономика
Назвіть десять своїх потреб і впорядкуйте їх за важливістю: а) життєво необхідні потреби; б) духовні потреби; в ) особисті; г ) колективні.
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Потребность в еде оджде дух потреб театор музей галеркя
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