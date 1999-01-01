Назвіть десять своїх потреб і впорядкуйте їх за важливістю: а) життєво необхідні потреби; б) духовні потреби; в ) особисті; г ) колективні.

Экономика

Назвіть десять своїх потреб і впорядкуйте їх за важливістю: а) життєво необхідні потреби; б) духовні потреби; в ) особисті; г ) колективні.

Автор: Гость