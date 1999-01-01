Упростить выражение (3x²-2x)+(-x²+3x); (4c²-2cd)-(10c²+8cd);(12m²-7n-3mn)-(6mn-10n+14n²); (3n³-2mn+4m³)-(2mn+3n²) с полным ответом

Гость: Гость:

Я сразу начну решение ° (пусть этот круглешок будет степенью , то есть 2) =3×°-2х-х°+3х=2х+х =4с°-2cd-10c°+8cd= -6c°+6cd 12m°-7n-3mn-6mn+10n+14n°=36n°-16mn 3n-2mn+4m○-2mn-3n°=3n-4mn+4m○-3n° ( ○пусть этот кружок будет кубом , то есть 3) хуффффф , устала , надеюсь ты поймешь что мдесь написано