Какие из следующих чисел является решением неравенства 6x-7≥10x-2? А) -1,25 В) -2,5 С) -0,9 D) -4 Помогите пожалуйста!!!
Математика
Какие из следующих чисел является решением неравенства 6x-7≥10x-2? А) -1,25 В) -2,5 С) -0,9 D) -4 Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х-7≥10x-2 6x-10x≥7-2 -4x≥5 x≥-1,25 Ответ: А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
В коробке было 6 карандашей.В эту коробку положили еще несколько карандашей. После этого в ней стало 12 карандашей. Сколько карандашей положили в к...
Алгебра
Упростить выражение (3x²-2x)+(-x²+3x); (4c²-2cd)-(10c²+8cd);(12m²-7n-3mn)-(6mn-10n+14n²); (3n³-2mn+4m³)-(2mn+3n²) с полным ответом