Какие из следующих чисел является решением неравенства 6x-7≥10x-2? А) -1,25 В) -2,5 С) -0,9 D) -4 Помогите пожалуйста!!!

Математика

Какие из следующих чисел является решением неравенства 6x-7≥10x-2? А) -1,25 В) -2,5 С) -0,9 D) -4 Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость