Что нужно сделать чтобы из -5-91 = ?? Помогите пожалуйста объясните
Математика
Что нужно сделать чтобы из -5-91 = ?? Помогите пожалуйста объясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа с разными знаками надо прибавлять. и получится -96
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