Какие числа являются одним из допустимых значений переменной в дроби 11 __ а(а-4)

Математика
Какие числа являются одним из допустимых значений переменной в дроби 11 __ а(а-4)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переменная а может принимать значения от минус бесконечности до 4(не включая 4) и от 4 до плюс бесконечности
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Саябақта 16 аттракцион бар. Олардың 4/1-і ашық аспан астында орналасқан. Неше аттрак??он ашық аспан астында орналасқан. Неше аттракцион жабық ғимар...
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение на любую тему со сложными словами )Пожалуйста....
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста написать сочинение по английскому языку на тему борщ. Адреса??: Georgia.
Ответить
Русский язык
Укажиье какие имена существительныене относятся ко второму склонению.А)путь..Б)дедушкаВ)существительные на мяГ)дитя
Ответить
Русский язык
Приведите 20 примеров книжных слов высокого стиля! Очень надо, зарание спасибо)))))0)
Ответить