Какие числа являются одним из допустимых значений переменной в дроби 11 __ а(а-4)
Математика
Какие числа являются одним из допустимых значений переменной в дроби 11 __ а(а-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переменная а может принимать значения от минус бесконечности до 4(не включая 4) и от 4 до плюс бесконечности
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