Напишите пожалуйста сочинение на любую тему со сложными словами )Пожалуйста....

Гость: Гость:

Плавал один раз я на пароходе и смотрел на неба а в это время мы подплывали к берегу и когда мы ходили по лесу там была лесопилка там мы пасматрели как срубают деревья после мы пошли и купили мороженое и увидели лесоруба и пошли домой конец