Напишите пожалуйста сочинение на любую тему со сложными словами )Пожалуйста....

Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение на любую тему со сложными словами )Пожалуйста....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плавал один раз я на пароходе и смотрел на неба а в это время мы подплывали к берегу и когда мы ходили по лесу там была лесопилка там мы пасматрели как срубают деревья после мы пошли и купили мороженое и увидели лесоруба и пошли домой конец
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