Напишите пожалуйста сочинение на любую тему со сложными словами )Пожалуйста....
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение на любую тему со сложными словами )Пожалуйста....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плавал один раз я на пароходе и смотрел на неба а в это время мы подплывали к берегу и когда мы ходили по лесу там была лесопилка там мы пасматрели как срубают деревья после мы пошли и купили мороженое и увидели лесоруба и пошли домой конец
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Укажиье какие имена существительныене относятся ко второму склонению.А)путь..Б)дедушкаВ)существительные на мяГ)дитя
Русский язык