Какие числа находятся между 2 и 7, 12 и 25, 3089 и 3100, 987 и 989?
Математика
Какие числа находятся между 2 и 7, 12 и 25, 3089 и 3100, 987 и 989?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Между 2 и 7: 3, 4, 5, 6 Между 12 и 15: 12, 13 ... 14 Между 3089 и 3100: 3089, 3090 ... 3099 Между 987 и 989: 988
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