Похожи ли легенды чем-нибудь на сказки?Почему они сказками все-таки не являются?
Литература
Похожи ли легенды чем-нибудь на сказки?Почему они сказками все-таки не являются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В легенде, как и в сказке много вымысла. Однако легенда - это реальное событие которое со временем претерпело множество искажений.
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