Особенности строения органов кровообращения у Рыб, земноводных , пресмыкающихся , птиц , млекопитающих

Гость: Гость:

Могу рассказать о строении сердца. У рыб 2х камерное сердце. У земноводных 3х камерное (2 предсердия и 1 желудочек). У пресмыкающихся 3х камерное (2 предсердия и 1 желудочек) с неполной перегородкой в желудочке. У птиц и млекопитающих 4х камерное сердце (2 предсердия и 2 желудочка).