Особенности строения органов кровообращения у Рыб, земноводных , пресмыкающихся , птиц , млекопитающих
Биология
Особенности строения органов кровообращения у Рыб, земноводных , пресмыкающихся , птиц , млекопитающих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу рассказать о строении сердца. У рыб 2х камерное сердце. У земноводных 3х камерное (2 предсердия и 1 желудочек). У пресмыкающихся 3х камерное (2 предсердия и 1 желудочек) с неполной перегородкой в желудочке. У птиц и млекопитающих 4х камерное сердце (2 предсердия и 2 желудочка).
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