29 сентября Меркурий был наибольшей западной элонгации (наибольшем удалении от Со??нца на небе). В какое время суток его можно было наблюдать в конце сентября? Объясните почему.

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Если решать задачу для северного полушария земли, где все небесные тела двигаются с востока, на запад, то западную элонгацию Меркурия можно наблюдать в вечернее время суток, когда солнце уже зашло за горизонт и его засветка не мешает наблюдению Меркурия, который еще находится над горизонтом. В южном полушарии все ровно наоборот.