Как определить совершенное или несовершенное число
Математика
Как определить совершенное или несовершенное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сверхсовершенные числа - это те, сумма частей которых превышает целое. Например, число 18. Половина его - 9, треть - 6, одна шестая - 3, одна девятая - 2, одна восемнадцатая - 1. В сумме получается 21, т.е. больше целого. Несовершенными являются те числа, сумма частей которых меньше, чем целое.
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