Помогите пожалуйста √7,8
Математика
Помогите пожалуйста √7,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√7.) 1)365730:501=730 2) 730-720=10 e=10 5t-2t=3t 3t+30=42 3t=42-30 3t=12 t=12:3=4 36x-108=10-2x+4 36х+2х=10+4+108 38х=122 х=122:38
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