Выполнить вычитание 5x-6/6x^2-4-9x/9x^3
Алгебра
Выполнить вычитание 5x-6/6x^2-4-9x/9x^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5x -6)/6x² -(4 -9x)/9x^3 = =(3x(5x -6) -2(4-9x)) /18x^3 = =(15x² -18x -8+18x) /18x^3 = =(15x² -8) /18x^3
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