Определите свойства элемента с порядковым номером 75
Химия
Определите свойства элемента с порядковым номером 75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атомная масса = 186,207 Кол-во электронов на внешнем энергетическом уровне = 7 Кол-во энергетических уровней = 6 Заряд атома = 75 Кол-во протонов = 75 Кол-во электронов = 75 Кол-во нейтронов = 111 (186-75)
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