Какие органоиды есть только в растительных клетках? а) митохондрии б) лизосомы в) хлоропласты г) рибосомы

Биология
Какие органоиды есть только в растительных клетках? а) митохондрии б) лизосомы в) хлоропласты г) рибосомы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вакуоли, лизосомы, митохондрии, эндоплазматическая сеть, ядро с ядрышком, комплекс Гольджи, клеточная стенка, пластиды.
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