Какие органоиды есть только в растительных клетках? а) митохондрии б) лизосомы в) хлоропласты г) рибосомы

Биология

Какие органоиды есть только в растительных клетках? а) митохондрии б) лизосомы в) хлоропласты г) рибосомы

Автор: Гость