Помогите написать сочинение на тему ,,осень" очень нууужно....

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Помогите написать сочинение на тему ,,осень" очень нууужно....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень Осень- пора, когда природа берет краски и кисти в руку и начинает окрашивать все деревья, которые встречаются у нее на пути. Осенью можно почувствовать себя флористом, делая невероятные букеты из листьев клена,дуба,березы и множества других листьев.
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