Главное отличие фотографии от репродукций в том, что....
История
Главное отличие фотографии от репродукций в том, что....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Репродукцию /картину художник пишет, а фотографию делает фотоаппарата.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Какие органоиды есть только в растительных клетках? а) митохондрии б) лизосомы в) хлоропласты г) рибосомы
Химия
Пожалуйста помогите с заданием по химии! В указанном простом веществе относитель??ая атомная масса элемента равна: 1. As4 a) 300 б)75 в)33 г)19 ...
Английский язык