Сколько корней имеет уравнение |x|=|2x-5|
Алгебра
Сколько корней имеет уравнение |x|=|2x-5|
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|x|=|2x-5|; 1) x=2x-5; x-2x+5=0 -x=-5; x=5. 2) -x=-2x-5; -x+2x-5=0; x-5=0; x=5; Ответ: x = 5, корень один.
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