Дано: треугольник АВС подобен А1В1С1; угол А равен 42градуса; найти угол В1
Геометрия
Дано: треугольник АВС подобен А1В1С1; угол А равен 42градуса; найти угол В1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т. abc подобен треугольнику a1b1b1 собственно треугольник равен 180град. => 1) (180 - 42)2= 69 2) угол в1 равен 69 но я не уверен это 7 класс если не ошибаюсь, очень давно не повторял геометрию.
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